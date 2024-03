25. juni-rettssaken er ikke bare viktig for å avklare hva som skjedde og å straffe de skyldige. Den dreier seg også om å bearbeide og videreutvikle minnene om terroren, og å få vist frem alle dens konsekvenser. Så spørs det om vi også kan få et litt bedre svar på om politiet og de hemmelige tjenestene gjør en god nok jobb for å hindre terror.