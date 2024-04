Få, om noen, liker priser bedre enn Medie-Norge, og nå er sesongen for alvor i gang. Denne uken kunngjorde Riksmålsforbundet vinnerne av deres tre språkpriser. Mens NRK-korrespondent Sidsel Wold og NRK-humorist Erlend Mørch mottar henholdsvis TV-prisen (gratulerer!) og Lytterprisen (gratulerer!), går Gullpennen for året til Morgenbladets Håkon Gundersen. Prisen er en hyllest til skribenter som mestrer det norske sprog på forbilledlig vis og er blitt delt ut av Riksmålsforbundet siden 1985.

Ifølge juryleder Tom Egeland er Gundersens artikler «preget av språklig spenst, overskudd og fantasi – paret med skarpe observasjoner og et humoristisk skråblikk». Vi i Morgenbladet kunne ikke vært mer enig. For hvem andre enn denne eldste i kollegiet klarer å (faktisk!) skrive godt om skadefryden av å endelig kunne se, gjennom nye brilleglass, at ansiktsmassen hos de andre i redaksjonen har «sunket» som kinnene til hertuginnen av Guermantes i Marcel Prousts På sporet av den tapte tid. Nuvel.

Etter at han fikk han fikk nye briller, har Gundersen blant annet også skrevet om et nytt pilegrimsmål for den norske lørdagsmannen og intervjuet fader Dmytro Ostanin i Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen – som ble avsatt på grunn av sitt engasjement for Ukraina.

PS: Bildet som ledsager denne notisen, er tatt i Uganda i 2018. Mer fra den reisen kan man lese her.