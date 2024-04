Podkast: Er Vesten redd for at Ukraina skal vinne krigen?

Nå kommer de internasjonale støttepakkene til Ukraina, men hvorfor har det gått så lang tid – er det fordi Vesten ikke tør å la Ukraina vinne? Og hvor mye fred og sikkerhet får vi for milliardene som sendes til slagmarken? I tillegg ser Aslak og Maria på forslaget fra Norges mest moderate økonom – Steinar Holden – som vil bryte handlingsregelen for å betale for Ukrainas krigføring. Er det et problem at vi låner penger for å støtte landets frihetskamp?