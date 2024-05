Podkast: Trenger vi egentlig et statsbudsjett? Trenger vi penger?!

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Aslak har sett film og hørt debatt om en ny radikal økonomisk teori, mens Maria har lest en forskningsrapport som viser at klimaendringene vil koste oss langt mer enn det som tidligere er blitt beregnet. Resultatet er at Aslak og Maria sitter igjen og tviler på om vi i det hele tatt trenger statsbudsjettene – og mer grunnleggende: Trenger vi penger?

Relevant artikkel:

https://www.morgenbladet.no/aktuelt/samtid/2019/02/15/hva-koster-en-varmegrad/