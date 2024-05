– Å heise Pride-flagget er noe helt annet enn å heise logoen til Fri

Noen få har klart å skape et inntrykk av at prideflagget er skummelt og at det liksom er uklart hva det symboliserer, sier Viljar Eidsvik, leder av Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.