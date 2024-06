– Trodde aldri jeg skulle sitte i en sofa mellom to drapsmenn og se Dagsnytt 18

Han er 24 år, student og soner to år og syv måneder i høysikkerhetsfengsel for sovevoldtekt. Dagens straffenivå for slike overgrep er for høyt, mener lagdommer. Vi har strenge straffer av en grunn, svarer statsadvokat.