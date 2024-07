Forsker gikk fra forsvarslab i Kina til norsk kvanteforskning – og tilbake til forsvarsuniversitet

En kinesisk forsker kom fra lederjobb ved et senter for forsvarsforskning i Nanjing til Norge, og ble presentert som deltager i et nordisk kvanteprosjekt. Kort tid senere reiste hun tilbake til Kina, til et nytt forsvarsuniversitet. – Vi vurderte risikoen som liten, sier hennes norske arbeidsgiver.