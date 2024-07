VAR-tilhenger Marius Helgå: – Jeg hater ikke fotball

Mens fotballsupportere tyr til sivil ulydighet for å bli kvitt videodømming i fotball, står Tromsø-tilhenger Marius Helgå i forsvar. – Irritasjonen over dommerfeil er mye sterkere enn den spontane gledeseksplosjonen som kan komme etter et mål, mener han.