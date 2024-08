– De gir Mohns mynt en eierhistorikk som ikke finnes

Milliardær Trond Mohn og Oslo Myntgalleri mener den romerske gullmynten Frankrike krever utlevert, ble godkjent for salg av en tysk domstol i 2011. Nå viser det seg at det kan være snakk om to ulike mynter.