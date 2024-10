Bor du i Sør-Odal er det umulig å forstå seg på rødgrønn politikk. Ap legger ned skolen, mens Sp kjemper tilbake lensmannskontoret. Bor du i Bærum, er det ingen tvil: Regjeringen skal ta rikingene. Fellesnevneren for alle er at det i år er for lite penger i kommunekassa.

Artikler nevnt i episoden: NRK: Derfor er det krise i kommunane, SSB: Befolkningsframskrivinger på kommunekart