Lege i front for dødshjelp-kampen i Finland: – Folk vet best selv om de lider eller ikke

Leger som er imot aktiv dødshjelp, setter gjerne seg selv, og ikke pasienten, i sentrum for debatten. Det mener den finske legen Juha Hänninen, som synes det er et slags hovmod når kollegaer sier at de vet best.