Også blant minoritetsvelgere økte støtten til Trump. Hva skjedde?

Alle delstater unntatt to tok et steg mot høyre i dette valget. Også svarte amerikanere, en tradisjonell bastion for demokratene, økte sin støtte til Donald Trump. Skyldes det hukommelsestap? Forsvar for konservative familieverdier? Eller overmot fra Demokratene?