KI-algoritmer lærer mindre effektivt - fordi de aldri har vært babyer

Første gang vi spiller Super Mario skjønner vi av piggene og uttrykket til Bowser at dette er en type vi ikke bør gå for nære. Når vi ser sopper, mynter og stjerner, skjønner vi at dette er gjenstander som kanskje kan gi oss en bonus. Algoritmer for forsterkningslæring starter vanligvis helt uten denne forståelsen.