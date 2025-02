– Islam sier at du skal tilpasse deg det samfunnet du bor i

Tirsdag mottok Sarah Gaulin prisen Fritt Ords Honnør for sitt forsvar for ytringsfrihet i integreringsdebatten. Muslimer bør ikke forvente at Norge tilpasser seg dem, sier hun. – Jeg er mot bønnerom både på skole, universitet og på jobb.