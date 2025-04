Jørn Eggum kan sette fly på bakken og tvinge statsråder i kne

Snart rykker Fellesforbundets leder trolig til topps i LO. Her snakker han om hvorfor oljebransjen er et gode for Norge, om utfordrerne som vil svekke LOs makt, og om sin egen rolle i striden mellom Trond Giske og Hadia Tajik.