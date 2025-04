Jordmor: – Veldig vanskelig å la være å gripe inn når man er vant til det

Fødselsomsorgen trenger egne avdelinger for lavrisikofødsler for å få erfaring med et naturlig og uforstyrret fødselsforløp, mener jordmor Hege Kaspersen, som har erfaring fra både vanlig fødeklinikk og den nå nedlagte ABC-avdelingen.