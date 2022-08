Czech, Polish, Slovenian premiers visit Ukraine Venter på EU-penger: Jarosław Kaczyński, lederen for Polens regjeringsparti PiS, mener at Polen har vært imøtekommende overfor EU-kommisjonens krav om å styrke rettsstatens stilling i landet. En talsperson for EU-kommisjonen sa tirsdag at Polen ennå ikke får grønt lys, og at EU derfor vil fortsette å holde tilbake overføringer til landet. (Foto: Anadolu Agency / Getty Images )