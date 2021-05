Nyheten om produksjon av oksygengass på Mars minner oss på to banale ting. Vi må puste for å leve, og vår avhengighet av oksygen er en ubestridelig begrensing i våre liv. Denne uken skriver Alexander H. Sandtorv om hvorfor vi ble nettopp pustere. Her: A J Sheffield holdt pusten i fem minutter og 40 sekunder i april 1939. (Foto: Welles / London Express / Getty Images)