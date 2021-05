Nysgjerrig: - Utover våren i fjor så vi at vi fikk inn pasienter som ble syke på en annerledes måte. Det var grunnen til at vi tenkte at her er det kanskje noe genetisk, sier Tom Hemming Karlsen. Studien han tok initiativ til, ble finansiert av Stein Erik Hagen. (Katinka Klinge)