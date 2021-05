Noen må gå: Da Kværner ASAs daværende nye styre kom sammen i 2001, ble de glade herrer avbildet med styreformann Kjell Inge Røkke i sentrum. Lite visste de at knapt to år senere ville Norge få en lov som pålegger en viss kjønnsbalanse i slike styrer. For ordens skyld: To styremedlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt. Begge de var også menn. (Thomas Bjørnflaten / NTB)