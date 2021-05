Bjørnedyrnytt: Ganske skuddsikre gummibjørner

Det har vært stille i Bjørnedyrnytt en stund, men bjørnedyrene har vært desto mer aktive. Til glede for nye lesere: Bjørnedyr er altså knøttsmå vesener med en fantasieggende evne til å overleve: De kan bli fryst ned i 30 år, radioaktivt bestrålt, kokt og sendt ut i verdensrommets vakuum – uten å bry seg nevneverdig med noe av det. Men i 2019 ble innsatsen økt betraktelig: Et team israelske forskere sendte nemlig med bjørnedyr på romsonden de ville lande på månen. Sonden, kalt Beresheet, krasjlandet – og plutselig satt en halv forskerverden og bekymret seg for om bjørnedyrene kunne ha overlevd krasjen, og om vi dermed uforvarende hadde spredt liv til andre planeter. Det har doktorgradsstudent Alejandra Traspas testet, melder Science nå: Som del av graden fryste hun ned et knippe bjørnedyr, puttet dem i en spesiallaget kule, og fyrte dem av gårde inn i en sandsekk for å se hvor stor hastighet og hvor hard krasj de kunne overleve. Konklusjonen er sedvanlig grensesprengende: Bjørnedyrene klarte seg i opptil 3000 km/t, selv om trykket fra krasjen var på hele 1,14 gigapascal (les: veldig raskt, veldig hard krasj). Men der gikk også grensen: «Går det raskere enn det, blir de bare mos», var Traspas’ faglige oppsummering. Trykket da Beresheet hadde sitt ublide møte med månen, var visst langt høyere, så smådyrene har ikke overlevd der oppe, konkluderer forskerne. Men det finnes kanskje verre ting enn å ende livet som månemos i vitenskapens tjeneste.