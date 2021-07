Verdt forsøket: Den afghanske maleren Juma Muradi har reist fra hjemlandet til Tyrkia, og viser frem bilder fra reisen. Det er ingen enkel sammenheng mellom utviklingen i et land, og og befolkningens ønske om å legge ut på reise etter et bedre liv. Bedre utvikling i hjemlandet kan like gjerne føre til mer utvandring, viser forskningen. (Ivor Prickett / The New York Times / NTB)