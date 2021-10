Mysteriet kuru: På 50-tallet døde rundt 200 personer blant Fore-folket på Ny-Guinea av hjernesykdommen kuru. Årsaken var overføringen av et såkalt prion som følge av et av Fore-folkets ritualer. Her: Krigere på Ny-Guinea lagrer hodeskallene til sine ofre, rundt 1950. (Frank Hurley / Topical Press Agency / Getty Images)