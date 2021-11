Hva finner biologen når hun leser Hurdalsplattformen?

Det bygges over en lav sko her til lands. Nye veier, nye hytter, nye datasentre. Morgenbladet har i en rekke saker dekket hvordan plan- og bygningsloven brytes, eller rett ut ikke forstås, i mange av landets kommuner. Skogsnipa fordrives til fordel for en bredere og raskere E6 og strandsonene krymper. Og naturtapet øker i takt med utbyggingen. Nå har vi fått ny regjering og dermed ny regjeringsplattform: Hurdalsplattformen. En av dem som har flere kritiske kommentarer til naturens plass i plattformen, er professor i biologi ved Universitetet i Bergen, Vigdis Vandvik. Ida Pallin Bostadløkken slo på tråden til biologen for å høre med henne hva hun fant i sin lesning av styringsdokumentet.