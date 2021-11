COP26 Summit - Day Two Da Boris Johnson åpnet klimakonferansen i Glasgow i starten av november, advarte han om at «dommedagsklokken viser ett minutt før midnatt». Her tar han og FNs generalsekretær Antonio Guterres imot Indias statsminister Narendra Modi. Politikernes løfter må snart begynne å materialisere seg som utslippskutt, skriver Bjørn Samset. ( Christopher Furlong / Getty Images)