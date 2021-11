En annen verden: Syv år gamle Henry har spinal muskelatrofi, og i sommer snakket moren Chloe Mead med The New York Times om hvordan pandemien hadde gjort det nær umulig å få den døgnkontinuerlige hjelpen familien trenger. De siste årene har nye medisiner gitt nytt håp til familier som Meads, men behandlingene reiser vanskelige spørsmål for politikere og helsevesen. (Brittainy Newman/The New York Times / NTB/NYT)