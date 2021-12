Selv tilsynelatende objektiv informasjon kan være høyst villedende

North Korean leader visits the city of Samjiyon I trøbbel: Forrige uke anerkjente Kim Jong-un, Nord-Koreas diktator, at landet sliter økonomisk, og advarte om at landet vil trenge «en veldig gigantisk innsats» neste år. Når det er den offisielle fortellingen, er det grunn til å tro at krisen i landet er virkelig dyp. Kim hevder også at Nord-Korea aldri har hatt et korona-tilfelle. Her fra et besøk i den nye byen Samjiyon, et av Kims «her går det så det griner»-prestisjeprosjekter, i november. (North Korean Central News Agency via NTB/EPA)