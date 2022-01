Automobile Production Inside Volvo Cars Plant Mer effektivt eierskap: Multinasjonale selskaper benytter ofte bedre teknologi eller organiseres bedre, noe som gjør at arbeiderne blir mer produktive og derfor kan få bedre lønn. Her fra en Volvo-fabrikk i Torslanda, som har et kinesisk selskap som majoritetseier. (Kristian Helgesen / Bloomberg / Getty Images/Bloomberg via Getty Images)