Er akademisk boikott av Russland en god idé?

6900 russiske forskere og akademikere signerte tidligere denne uken et protestbrev mot Putin og risikerer dermed fremtidig karriere, bøter og fengselsstraff. Kort tid etter fikk vi se et dokument signert av 180 universitetsrektorer som ytrer sin fulle støtte til Putins «spesialoperasjon».

Hvordan skal det internasjonale akademiske samfunnet forholde seg til sine russiske forskerkolleger i disse dager? Noen argumenterer for boikott, andre for at vitenskapelige samarbeid må vernes om til siste skanse. I Norge har man tatt et tydelig standpunkt. Tirsdag denne uken sendte Kunnskapsdepartementet ut et brev til utdannings- og forskningsinstitusjonene om at alt samarbeid med Russland skal reduseres til et minimum. Fellesutlysninger fra forskningsrådet stoppes, utdanningsavtaler suspenderes, alle avtaler mellom norske og russiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner legges på is. Bortsett fra atomberedskap og fiskeri – og ressursforvaltning – det skal fortsette som før. I brevet opplyses det også om at én-til-én-samarbeid mellom forskere kan fortsette.

Vi har invitert Morten Irgens, dekan ved høyskolen Kristiania med faglig bakgrunn fra informatikk, og Yngvar Steinholt, førsteamanuensis i russisk språk og kultur ved universitetet i Tromsø, til å diskutere hvor veien bør gå videre for forskningssamarbeid med russerne. Du får også høre fra russiske Elena Tkachenko, forsker og dosent ved Oslomet, som er kritisk til det hun mener er en isolering og diskriminering av russiske forskere.