Hvor nær er vi en atomkrig?

– Fra et strategisk perspektiv kan det være rasjonelt å fremstå som uberegnelig og villig til å bruke atomvåpen tidlig i en konflikt. Skummelt, men rasjonelt, sier Målfrid Braut- Hegghammer. Her: Missiler fraktes over Den røde plass i en minnes-parade for seieren over Nazi-Tyskland. (Yuri Kochetkov / EPA / NTB/Yuri Kochetkov / EPA / NTB)