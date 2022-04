Advarer mot vitenskapens overmot

Der fag og kulturer møtes: Holbergprisvinner Sheila Jasanoff er utdannet innen matematikk, kjemi, lingvistikk og juss – og har forsket på forholdet mellom teknologi, forskning og politikk hele karrieren. Hun tror det at hun er blitt utsatt for mange språk og kulturer fra ung alder har gjort henne glad i humanistiske fag, og at dette har påvirket hennes måte å tenke på. (Tony Luong)