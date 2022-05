Farlig kunnskap flyr over grensene

Noen ganger ligner virkeligheten mer på en TV-serie enn andre. Når lumske folk fra land som driver med utvikling av kjernefysiske våpen sender agenter til Norge under dekke av at de er PhD-stipendiater, for eksempel.

Morgenbladet har invitert Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo og statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) til debatt om de varslede restriksjonene i eksport av kunnskap og samarbeid på tvers av forskningsmiljøer i verdens land. Det varsles om at man må søke lisenser i forkant av ulike former for kunnskapsoverføringer. I prinsippet kan møter på Zoom, sampublisering og konferanser stoppes av de nye restriksjonene. Vil Norge kunne havne bakpå i konkurransen om å drive fremragende forsking? Og hvor mye skal regjeringen blande seg inn i hva som skal forskes på og med hvem?