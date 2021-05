I forrige uke forsvant hashtagen #ResignModi fra Facebook. Uten forvarsel ble tusenvis av poster med kritikk av statsministeren erstattet av en beskjed om at innholdet brøt med plattformens «standarder». Etter tolv timer forklarte Facebook at det hele var en glipp. Her: Narendra Modi og Mark Zuckerberg i California 2015. (Jeff Chiu / AP / NTB)