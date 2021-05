Lutter øre: I et intervju med koronakommisjonen sier Erna Solberg at hun helt frem til 12. mars i fjor trodde regjeringen hadde mye bedre tid på seg. Årsaken var at FHI hadde fortalt henne det, skriver Aslak Bonde. Her: Camilla Stoltenberg i samtale med Erna Solberg og Bent Høie. (Heiko Junge / NTB/NTB)