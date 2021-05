Politisk vilje? Det er ikke lett for verken politikere eller oljedirektører å overse konsekvensene av en politikk som nesten alle i Norge sier at de er for, skriver Aslak Bonde. Her sitter en oljearbeider og skjøter kabel i et stillas ute på en plattform i Nordsjøen. (Roger Hardy / Samfoto / NTB)