Facebooks håndtering av Israel og Palestina viser hvorfor sensur i sosiale medier ofte vil gå utover grupper, skriver Martin Gedde-Dahl. Her: En palestiner på vei fra Ramallah til Jerusalem passerer en vaktpost for å kunne delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen 7. mai 2021. (Issam Rimawi / Anadolu Agency via Getty Images)