Etter at amerikansk politi begynte å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi, er en rekke uskyldige borgere blitt arrestert og i noen tilfeller straffet på grunn av feilaktig identifisering. De fleste av dem er menn med mørk hud. Derrick Ingram ble siktet for to forseelser etter at han deltok i Black lives matter-protester i fjor sommer. Han mener politiets overvåkningskameraer, som kan sees i bakgrunnen, var avgjørende for siktelsen. (Foto: Justin Lane / EPA / NTB)