I den offentlige meldingen om Jacob Schrams overraskende og umiddelbare avgang skriver Norwegian-styret at den avgåtte toppsjefens etterlønn «er på et nivå som ikke reflekterer utfordringene i bransjen». Her: Schram (til høyre) og Geir Karlsen som nå tar over. (Stian Lysberg Solum/NTB)