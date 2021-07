På tilbudssiden?: En av svakhetene ved den moderne Ap-ledelsens tenkning er at den bygger på et premiss om at den offentlige velferden var ferdig utbygget på slutten av 1980-tallet. Ny tannhelsereform med en prislapp på ti milliarder kroner i årlige statlige utbetalinger, er blant Rødt og Mimir Kristjanssons viktigste velferdspolitiske saker. Gjør det at Arbeiderpartiet tvinges på banen? (Sindre Goksoeyr)