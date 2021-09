Ingen fare i sikte: Mens Ap, Sp og SV møtes ved Hurdalssjøen for å vurdere regjeringssamarbeid, dukker det stadig opp påstander om at Senterpartiet «egentlig» ikke er rødgrønt. Men Sp forblir rødgrønt, skriver Aslak Bonde. Her er de tre partilederne under torsdagens pressekonferanse. (Torstein Bøe / NTB )