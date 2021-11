Én av grunnene til at kommunikasjon i sosiale medier oppleves som spesielt aggressiv, er at den blottlegger frustrasjon og dysfunksjon vi ellers skåner oss for. Her: Tom McCall Waterfront Park i Portland, politiet måtte skille demonstranter og motdemonstranter etter en markering i regi av Patriot Prayer, august 2018. (Foto: Hilary Swift / The New York Times / NTB/NYT)