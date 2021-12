Fra den 23. til den 29. mars i år sto lasteskipet Ever Given bom fast i Suez-kanalen, og blokkerte verdens skipstrafikk og varehandel. Det at den etter hvert ble dratt løs, regnes av noen – primært denne skribenten – som et av årets flotteste øyeblikk for menneskeheten. (foto: SATELLITE IMAGE 2020 MAXAR TECHNOLOGIES/EPA)