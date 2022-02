Selv om han ikke snakker om slikt offentlig, har nok Jonas Gahr Støre reflektert ganske mye over feilene som er blitt gjort i Afghanistan, Libya og andre steder der Vesten har brukt store militære styrker uten å oppnå sine mål, skriver Aslak Bonde. Her: Lokalbefolkningen forbereder seg på å kjempe mot russerne i Hushchyntsi, Ukraina 27. februar. (Foto: Brendan Hoffman / The New York Times / TNB/NYT)