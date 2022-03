Informasjonsvakum: Mens Kreml stenger tilgangen til Facebook, Twitter og Instagram, stenger Youtube selv for inntjeningen til russiske vloggere. Med det mister russerne tilgang på informasjon om det som skjer i Ukraina og i deres eget land, skriver Leonid Ragozin. Her: Russere i Moskva viser sin støtte for den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj i april 2021. (Nanna Heitmann / Magnum photos / NT)