Det er fare for at Vestens utmarsj innebærer en gylden mulighet for nye oligarker i Russland, skriver Aslak Bonde. Her: Daværende statsminister Vladimir Putin følger med på at Statoils Helge Lund og Rosnefts Eduard Khudainatov signerer en avtale om samarbeid på felt i Barentshavet og Okhotskhavet, Moskva 5. mai 2012. (AP Photo / Yana Lapikova / NTB/Ap)