Erna Solberg gjorde det hun kunne for å passe på at Høyre-landsmøtet ikke inntok noen standpunkter som svekker mulighetene for å være et samlende og tidvis selvutslettende styringsparti på borgerlig side, skriver Aslak Bonde. Her:Tina Bru, Erna Solberg og Henrik Asheim under Høyres landsmøte på Gardermoen søndag 3. april. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB/NTB)