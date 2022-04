Kulturer har alltid nistirret på ungdommers seksualitet, enten tidsepoken har vært kysk eller frisinnet. Og svært ofte har det underliggende budskapet vært at begjær er knyttet til forskjeller i makt og alder – altså asymmetri – og at det finnes 50 nyanser av et samtykke, minst, skriver Lena Lindgren. (Daniel Arnold / New York Times / NTB/NYT)