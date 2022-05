Dersom justisministeren går for en ekstern granskning, kan hun også få satt søkelyset på Spesialenheten for politisaker, skriver Aslak Bonde. Her: Justisminister Emilie Enger Mehl møter pressen sammen med PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politidirektør Benedicte Bjørnland i forbindelse med krigen i Ukraina. ( Foto: Ole Berg-Rusten / NTB)