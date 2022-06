Gjør det for Tjøme. Gjør det for Blefjell. Gjør det for Dyrøya: Politikken som kan forvandle hytteskammen til nyttige handlinger, mangler, skriver Maria Berg Reinertsen. Her: Sommeridyll i Skjebergkilen lenge før noen tenkte på hytteskam. (Atelier Rude / Oslo Museum)