Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Ukraina Våpenhjelp: Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på ukrainske soldater i Kyiv under sitt besøk tidligere i sommer. Norge har kanskje ekstra god grunn til å gå inn for en våpenhjelp til Ukraina som i neste omgang kan føre til at Putin-regimet faller, skriver Aslak Bonde. (Javad Parsa / NTB/NTB)